أوضح فريد الغامدي استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أقصى مدة لوضع السماعات بالأذن يوميًا.

وقال الغامدي خلال برنامج “سيدتي”، إن 8 ساعات هي أقصى مدة لوضع السماعات بالأذن في اليوم، مشيرا إلى أنه يجب الاحتراز من مشكلة السماعات الصغيرة.

وأشار إلى أن سماع الطنين والألم بالأذن دليل على مشكلة نقص السمع، كما أن ارتفاع الصوت أثناء الحديث قد يكون دليل على نقص السمع أيضا.

ولفت إلى أنه بين 20 إلى 25 % من البالغين في المملكة لديهم مرض السكري وهو من الأسباب في فقد السمع مبكرا .

 