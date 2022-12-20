أوضح فريد الغامدي استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أقصى مدة لوضع السماعات بالأذن يوميًا.

وقال الغامدي خلال برنامج “سيدتي”، إن 8 ساعات هي أقصى مدة لوضع السماعات بالأذن في اليوم، مشيرا إلى أنه يجب الاحتراز من مشكلة السماعات الصغيرة.

وأشار إلى أن سماع الطنين والألم بالأذن دليل على مشكلة نقص السمع، كما أن ارتفاع الصوت أثناء الحديث قد يكون دليل على نقص السمع أيضا.

ولفت إلى أنه بين 20 إلى 25 % من البالغين في المملكة لديهم مرض السكري وهو من الأسباب في فقد السمع مبكرا .

فريد الغامدي – استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة: بين 20 إلى 25 % من البالغين في السعودية لديهم مرض السكري وهو من الأسباب في فقد السمع مبكرا @frg22881#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/scc7ItnRvn — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 20, 2022

فريد الغامدي – استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة: في حال ظهرت هذه الأعراض على قدرتك على السمع عليك التوجه للطبيب فورا@frg22881#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OVzI3Em8lF — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 20, 2022

فريد الغامدي – استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة: ارتفاع الصوت أثناء الحديث قد يكون دليل على نقص السمع @frg22881#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/G9ykKzxh7i — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 20, 2022

فريد الغامدي – استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة: هذه أقصى مدة لوضع السماعات بالأذن يوميا .. ويجب الاحتراز من مشكلة السماعات الصغيرة@frg22881#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/yFlUUybGTz — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 20, 2022