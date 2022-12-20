صرح وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود بأن الدول الأعضاء في منظمة أوبك بلس تُبعد السياسة عن عملية صنع قرارتها وتوقعاتها.

وأكد وزير الطاقة أن قرار أوبك+ في أعقاب أزمة أوكرانيا تبين أنه القرار الصحيح لدعم الأسواق، مشيراً إلى أن تسييس الإحصاءات والتوقعات يثير حفيظة المستهلكين ويربك السوق.

وأضاف أن تفوق أوبك بلس في توقعاتها مقارنة بالجهات الأخرى يعود لاعتمادها على أساسيات السوق وعدم تسييس القرارات.

وتابع قائلاً : لا نسيس قرارات أوبك بلس والشؤون السياسية خارج تحليلاتنا وتوقعاتنا لأوضاع السوق ونركز على أساسيات السوق فقط.

ولفت إلى أن تسييس الإحصاءات والتوقعات واستخدامها للتشكيك في مصداقية أوبك بلس يؤدي إلى استثارة المستهلكين ويسبب إرباكا في السوق ويقود إلى حدوث اختلالات وتفسيرات خاطئة.

وأضاف أن تقييم أوبك بلس الموضوعي للأسواق ونهجها الاستباقي والتماسك داخل المجموعة يجعلها في موضع أفضل وأقدر على الإسهام في تعزيز استقرار السوق.