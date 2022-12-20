صرحت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بأنه إذا عاد بها الزمن ستلغي زيجاتها الثانية والثالثة.

وقالت رانيا يوسف في تصريحات تلفزيونية: إذا عاد بي الزمن للوراء هغير إن متجوزش تاني ولا تالت مرة، يعني أتجوز مرة واحدة بس اللي هي الأولانية ومتجوزش تاني ولا تالت.

وتابعت: أنا وطليقي السابق أصحاب، الجواز في حد ذاته كان صعبا مع ظروف حياتي، ألغي آخر زواجين لكن احتفظ بصداقته، وكمان أحوش شوية فلوس.

وأضافت: “مبعرفش أكذب في حياتي لأن بحب ربنا ومش بخاف منه ولا من البشر.. والناس دائما فهماني غلط لأن لما بتسأل بقول إجابات من قلبي”.