قال خبير الأرصاد الجوية د. خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أن التقويم الصيني يعتمد على الشمس والقمر.

وأوضح الزعاق، عبر قناة العربية، أن حساب السنين والأيام والفصول يقوم على حركة الأجرام السماوية، حيث لاحظ الإنسان مغيب الشمس وشروقها ومن هنا قسم اليوم ساعات والشهر أياما وسمى الشهر بذلك لشهرته.

وأضاف خبير الأرصاد، أنه مع تطور الإنسان وحاجته إلى تنظيم مواقيته الزراعية والدينية نظم أيامه في تقويم، ويعتمد التقويم الصيني على المزاوجة بين الشمس والقمر الذي يعتمد عليهما التقويم الميلادي والهجري.