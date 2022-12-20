عرض عضو مجلس شورى عماني سابق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مليون دولار أمريكي مقابل شراء البشت القطري الذي ارتداه أثناء مراسم التتويج بكأس العالم قطر 2022.

وقال العماني: “صديقي ميسي، من سلطنة عمان أبارك لكم فوزكم بكأس العالم قطر 2022 أبهرني الأمير تميم بن حمد وهو يُلبسك البشت العربي، رمز الشهامة والحكمة. ميسي أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك البشت”.

يذكر أن ارتداء ميسي للبشت خلال مراسم التتويج، دفع الجماهير الأرجنتينية إلى التوافد على محلات بيع البشوت بسوق واقف، لشراء بشت، كذكرى لتتويج منتخب بلادهم ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.