أظهر مقطع فيديو لحظة مغادرة الفنان محمد عبده المستشفى بعد تحسن حالته الصحية متوجها إلى منزله بصحبة أصدقائه المقربين وعددا من أفراد أسرته.

ونشرت شركة روتانا المنتجة لأغاني محمد عبده فيديو لمحمد عبده أثناء خروجه من المستشفى متوجها إلى منزله بعد شفائه بشكل كامل.

وكان محمد عبده قد دخل المستشفى يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة وحرص عددا من نجوم الغناء العربي على زيارته داخل المستشفى للاطمئنان عليه وكان على رأسهم الفنان رابح صقر.

وقد طرح محمد عبده مؤخرا أغنية جديدة بعنوان الملامح، وحققت نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.