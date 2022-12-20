أكد مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن 10 ملايين شخص، أو نحو ربع سكان أوكرانيا، قد يعانون من اضطرابات نفسية بسبب الصراع في بلادهم.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا،يارنو هابيتشت: “تقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يصل إلى 10 ملايين شخص معرضون لخطر الإصابة بأحد أشكال الاضطرابات النفسية، التي تتنوع بين القلق والتوتر إلى الحالات الأكثر خطورة”.

ويتعرض نظام الرعاية الصحية في أوكرانيا لضغوط منذ العملية العسكرية الروسية في فبراير، وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية تعرض منظومة الرعاية الصحية هناك لما لا يقل عن 700 هجوم حتى الآن.