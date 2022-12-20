وثق مقطع فيديو موقف مثير لمشجع يستقبل حافلة لاعبي الأرجنتين بعد عودتهم من قطر وحصولهم على كأس العالم

وبين الفيديو احتشاد المشجعين في الشوارع وفوق أحد الكباري لاستقبال لاعبي منتخب الأرجنتين ، والاحتفال بهم إلا أن مشجع سقط أرضا من أعلى كوبري عندما حاول الدخول إلى حافلة الأبطال.

يذكر أن ليونيل ميسي حقق حلما طال انتظاره وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة درامية على ملعب “لوسيل” في قطر.