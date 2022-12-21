قال اختصاصي التغذية، زايد الشراري، إن العمل في المنزل ينقص قرابة 500 سعرة حرارية يوميا إذا كانت المرأة تقوم بالأعمال المنزلية.

وأضاف أن النساء أعلى من الرجال في السمنة بنسبة تصل إلى 10%؜، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وبرر ذلك بأن الرجال يعملون أكثر في حين أن أغلب النساء يجلسون في البيت خاصة إذا كان لديهن أطفال.