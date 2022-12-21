تعرضت الآبار التاريخية القديمة للنضوب في أزمنة مختلفة، حيث أن الجفاف أو كثرة الآبار المستحدثة أسهمت في نزح المياه بشكل عشوائي.

وقال الباحث في التاريخ بندر اللحياني، إن الآبار ظلت المصدر الرئيس لقوافل الحجاج، إلى جانب العيون التي كانت أيضا تسهم في هذا المدد، وفق الزميلة مكة.

وتابع:”على هذه الآبار نشأت محطات الحج بين مكة وبقية الأمصار التي يأتي منها الحجاج”.

يذكر أن الآبار التاريخية القديمة ظلت الرافد الرئيس لسقيا ضيوف الرحمن على طرق قوافل الحج القديمة المؤدية إلى مكة المكرمة.