تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫99264 مقابل الريال الواحد 0٫25046
الدولار:3٫76086 مقابل الريال الواحد 0٫26590
درهم إماراتي:1٫02392 مقابل الريال الواحد 0٫97664
ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫54065
دينار أردني:5٫30228 مقابل الريال الواحد 0٫18860
دينار كويتي:12٫28486 مقابل الريال الواحد 0٫08140
دينار بحريني: 9٫97736 مقابل الريال الواحد 0٫10023
الريال القطري:1٫03292 مقابل الريال الواحد 0٫96813
الدرهم المغربي: 0٫35858 مقابل الريال الواحد 2٫79135
الجنيه المصري:0٫15228 مقابل الريال الواحد 6٫56685
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