عبر صاحب ملهى في باريس، عن غضبه من خسارة المنتخب الفرنسي لمباراة نهائي مونديال 2022 بقطر أمام المنتخب الأرجنتيني الأحد الماضي، إلى درجة جعلته يضع عند مدخله قميصا ممهورا برقم 30 كالذي يرتديه ميسي، اللاعب مع فريق “باريس سان جيرمان” الفرنسي.

ورفع صاحب الملهى لافتة بقربه كتب عليها: “تذكر أن تمسح قدميك عند الدخول” جاعلا قميص النجم الأرجنتيني ممسحة للأقدام.

وكان المنتخب الفرنسي أحد أفضل المرشحين للفوز بكأس العالم في قطر، إلا أن الحال انتهت به إلى الخسارة بركلات الترجيح الأخيرة في مباراة من نوع يصعب نسيانه أمام الأرجنتين، وكانت نتيجتها قاسية على الجماهير الفرنسية، برغم أنه قدم عرضا رائعا، خصوصا في الشوط الثاني.