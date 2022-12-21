تمكنّ – بفضل الله – فريق طبي متخصص في وحدة جراحة تقويم الأطراف وتعديل التشوهات والتطويل في مستشفى عسير المركزي ، من إنقاذ ” ساق ” مريضة من البتر .

وفي التفاصيل ، فقد تعرضت المريضة لإصابة بالغة إثر حادث مروري أدى إلى تهتك شديد وفقدان عظمي بمقدار (١٣ سم ) ، في عظام الساق اليسرى ، وجرى تحويلها لمستشفى عسير المركزي .

حيث تم عمل تقييم لحالتها بقيادة استشاري جراحة تقويم الأطراف وتعديل التشوهات والتطويل بمستشفى عسير المركزي الدكتور عايض بن عبدالله الشهراني ، كما تم عمل عدة عمليات على مراحل متعددة لترميم الإصابات ، مع إجراء عملية نقل عظم ناجحة – ولله الحمد – لمسافة ( ١٣ سم ) ، استُخدم فيها تقنيات متعددة وجهاز ” اليزاروف ” للمحافظة على الساق .

و تم رفع الجهاز بعد تماثل العظم للشفاء ، والأنسجة المحيطة كذلك ، والمحافظة على طول الساق واستطاعت المريضة المشي بشكل طبيعي وممارسة حياتها والعوده لعملها – ولله الحمد – .

الجدير بالذكر أن وحدة جراحة تقويم الأطراف وتعديل التشوهات والتطويل في مستشفى عسير المركزي تُعد من الوحدات الرائدة على مستوى المملكة ؛ في علاج الكسور والإصابات المعقدة ، وعلاج مضاعفات الكسور مثل الالتهابات العظمية ، وعدم الالتئام و قصر الأطراف و التشوهات .