جاءت سيارة بايك X35 موديل 2022 ببعض التجهيزات الداخلية والخارجية، وهي متاحة للأفراد من خلال فئتين بما يجعل هناك الاختلافات وفقاً لكل فئة.

وتتوفر السيارة من خلال شركة بايك وهي من ضمن الشركات القابضة بالصين، ويتبعها العديد من صانعي السيارات مثل شركة باو العاملة بإنتاج المركبات العسكرية بجانب الشاحنات الخفيفة.

وتتميز الواجهة الخارجية للسيارة بوجود الشبك الأمامي بلون أسود حيث يشغل غالبية مساحة مقدمة السيارة، وهذا مع وجود مصابيح أمامية مزودة بتقنية “LED”، مع إضاءة نهارية أيضاً من نوع “LED” وكشافات ضبابية، وهذه التجهيزات تنطبق على فئتي سيارة بايك X35 موديل 2022.

وتستمد السيارة قوتها من محرك يتكون من 4 أسطوانات وبسعة 1.5 لتر حيث يعمل على توليد قوة 116 حصان مع عزم دوران يبلغ 148 نيوتن. متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك يتكون من 4 سرعات، وفيما يتعلق بنظام الدفع فهو جر أمامي.

وتتوفر سيارات شركة بايك لدى شركة بوابة العربات المحدودة في المملكة، وهذا لكون الشركة الوكيل الرسمي لشركة بايك وفيما يخص سيارة بايك X35 موديل 2022 فهي مطروحة للشراء من خلال فئتين، وكما تناولنا المواصفات هناك بعض الاختلافات بين الفئتين بما يجعل هناك أيضاً الاختلاف في السعر

كما تتوفر السيارة أيضًا بفئتي تبدأ أسعارها من :

– فئة ايليت بسعر: 62,089 ريال وهذا السعر بما يشمل ضريبة القيمة المُضافة.

– فئة لكجري بسعر: 68,989 ريال وهذا السعر أيضاً بما يشمل ضريبة القيمة المُضافة.