وثق مقطع فيديو، ردة فعل سيدة رأت زوجها داخل أحد المطاعم وهو يخونها مع أعز صديقاتها.

وأظهر الفيديو، قيام السيدة بجذب صديقتها التي كانت جالسة إلى جوار زوجها بمطعم من شعرها بقوة، فيما حاول العاملون بالمطعم فض الشجار.