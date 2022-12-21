وثق مقطع فيديو، ردة فعل سيدة رأت زوجها داخل أحد المطاعم وهو يخونها مع أعز صديقاتها.
وأظهر الفيديو، قيام السيدة بجذب صديقتها التي كانت جالسة إلى جوار زوجها بمطعم من شعرها بقوة، فيما حاول العاملون بالمطعم فض الشجار.
وثق مقطع فيديو، ردة فعل سيدة رأت زوجها داخل أحد المطاعم وهو يخونها مع أعز صديقاتها.
وأظهر الفيديو، قيام السيدة بجذب صديقتها التي كانت جالسة إلى جوار زوجها بمطعم من شعرها بقوة، فيما حاول العاملون بالمطعم فض الشجار.
زوجة بطلة و ما تنلام و لو أنا مسؤول في المطعم لمنعت النادلين من الأمساك بهذهِ الزوجة المسكينة ولتركتها تلعن سنسفيل هذهِ الصديقة الخائنة و هذا الزوج قليل الخاتمة.