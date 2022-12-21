أكد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، حاتم علي، أن الشراكة مع المملكة وهيئة النزاعة لمكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين، أفادت كثيرًا .

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‏وقال “علي “في حديثه على قناة الإخبارية:” استفدنا من تجربة المملكة في إنشاء هيئة النزاهة لمكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين، ونعمل مع نزاهة لدعم مبادرة الرياض‬⁩ “GlobE”.

وأضاف :” أن مبادرة الرياض GlobE تسعى من خلال استضافة المملكة، أن تضم كافة أجهزة مكافحة الفساد، وتربط بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون والشرطة لتوحد الجهود في مجال مكافحة الفساد، وهكذا تكون الأمم المتحدة شريكة للمملكة وتكون قد استفادت هي ودول العالم من التجربة الرائعة .”