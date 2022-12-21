أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع طفيف بـ”3 نقاط”، مغلقا عند 10277 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال.

وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 74.70 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم.

وأنهت أسهم “سابك” و”المراعي” و”أكوا باور” و”المواساة” و”بنك الجزيرة” و”سليمان الحبيب” و”كابلات الرياض”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح 1 و2 %.

وتصدر سهم “شمس” تراجعات اليوم بأكثر من 3 % عند 15.58 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 18 مليون سهم.

في المقابل، صعد سهم “الأهلي السعودي” بنسبة 2 % عند 49 ريالا.

وارتفع سهما “مصرف الإنماء” و”العربي الوطني” عند 32.50 ريال (+ 1 %) للأول و31.85 ريال (+ 2 %) للثاني، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين عن النصف الثاني 2022.

وتصدر سهم “الحسن شاكر” ارتفاعات اليوم بنسبة 8 %.