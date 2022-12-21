كشفت هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية، أنها ضبطت خلال عام 2022 نحو 50.6 مليون حبة دواء مزيفة تحتوي على مخدر “الفنتانيل” و4.5 طن من مسحوق “الفنتانيل”، وهو مادة أفيونية اصطناعية.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الكميات المضبوطة تعادل أكثر من 379 مليون جرعة قاتلة، أي أنها تكفي لقتل جميع سكان البلاد، لافتة إلى أن الفنتانيل الذي كان يتسبب قبل نحو عقد بنسبة ضئيلة من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة، بات اليوم المخدّر الذي يشكّل أكبر خطر على الحياة في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن هذه المادة الأفيونية الاصطناعية تسبب الإدمان بشكل كبير، وهي أقوى 50 مرة من الهيروين، إذ إن ملليجرامين فحسب من الفنتانيل، أي ما يوازي الكمية الصغيرة التي يمكن وضعها على طرف قلم، تعتبر جرعة قاتلة.