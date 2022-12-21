كشفت مصادر اليوم الأربعاء عن معاودة الاتصالات بين نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونادي النصر، بشأن إتمام صفقة انتقال اللاعب خلال الانتقالات الشتوية التي ستنطلق خلال أيام.

وأشارت المصادر إلى أن الصفقة ستحسم خلال نهاية الأسبوع الحالي، بعد إحياء الاتصالات التي يتوقع أن يكون العقد الرسمي بينهما ممتداً لثلاثة أعوام بمبلغ مالي ضخم

ولفتت إلى أن مفاوض النصر لم يوقع حتى اللحظة مع رونالدو ، مبينة أن العرض الرسمي القوي وصل إلى النجم البرتغالي قبل كأس العالم بأسبوعين وينتظرون موافقته تمهيداً للتوقيع معه.