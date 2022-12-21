قال لاعب وسط سابق بنادي النصر والمنتخب الوطني، صالح المطلق، إن نادي النصر سيحصد في الموسم الحالي لقب دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وبرر هذه التوقعات بأنه الوضع الفني الذي عليه النصر الآن أفضل مما سبق، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “في المرمى” المذاع على قناة “العربية”.

وأضاف أن النادي يتلقى أيضا دعم كبير لذلك فهو يتوقع أن يكون لفريق النصر فرصة كبيرة للفوز بالدوري وكأس الملك.