ألغى كريم بنزيما متابعة بعض لاعبي المنتخب الفرنسي من حسابه على تطبيق “إنستغرام” باستثناء 5 لاعبين.

وقام مهاجم ريال مدريد بإلغاء متابعة زملائه في المنتخب الفرنسي وأبقى على 5 لاعبين فقط، هم: إدواردو كامافينغا، وماركوس تورام، ورافائيل فاران، وبريسنيل كيمبيمبي، وكيليان مبابي، وقد ألغى تشواميني ثم أعاد متابعته من جديد.

وكان مهاجم فرنسا الفائز بالكرة الذهبية، أعلن اعتزاله دوليًا، يوم الاثنين الماضي، بعد يوم واحد من خسارة فرنسا نهائي كأس العالم 2022.

وتفيد تقارير بأن إصابة بنزيما في الفخذ لم تكن السبب الأساس في رحيله عن تشكيلة فرنسا عشية انطلاق المونديال.