حث وكيل وزارة الصناعة للتطوير التعديني مساعد الداود، المستثمرين المحليين والأجانب للمسارعة في التقديم على رخص الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في المملكة.

وأكد الداود أن المملكة خطت خطوات كبيرة في قطاع الفوسفات، وكذلك الألومنيوم،مشيرا إلى أن المملكة ستدخل في صناعات نوعية في الحديد والصلب.

وقال وكيل وزارة الصناعة للتطوير التعديني : “نسعى إلى خلق فرص استثمارية في مجال مصهر النحاس والزنك”.

يذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أوضح في وقت سابق أن السعودية تخطط لطرح أكثر من 10 رخص للتنقيب عن المعادن أمام مستثمرين دوليين، في الوقت الذي تتطلع فيه للتوسع في قطاع التعدين لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.

فيديو | وكيل وزارة الصناعة للتطوير التعديني مساعد الداود: سندخل في صناعات نوعية في الحديد والصلب.. ونسعى إلى خلق فرص استثمارية في مجال مصهر النحاس والزنك#أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/u143v3YqrV — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 21, 2022