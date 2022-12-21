صرحت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا كنول، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منح جائزة أفضل لاعب في نهائيات بطولة كأس العالم للشخص غير المناسب.

وقالت إيفانا كنول التي اشتهرت بملابسها “الجريئة” خلال فترة كأس العالم، إن: “الفيفا منح جائزة الكرة الذهبية للشخص الخطأ، ربما الأرجنتين فازت، ولكن الكرة الذهبية لمبابي”.

وحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر 2022، وأصبح اللاعب الأول في التاريخ الذي يحصد الجائزة مرتين بعد تتويجه بها في مونديال البرازيل 2014، وأول من يفوز بجائزة أفضل لاعب من الفريق الفائز بالمونديال، منذ البرازيلي روماريو في 1994.