أفادت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يخشى من أزمة محتملة بين نجميه الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي على خلفية نهائي مونديال قطر 2022.

وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال” أن مبابي غاضب بشدة من تصرفات مارتينيز، وبالأخص أنها جاءت في حضور زميله وقائد الأرجنتين ميسي.

وأخبرت مصادر مقربة من مبابي الشبكة الإسبانية أن اللاعب يرفض البقاء مع ميسي في الفترة المقبلة، داخل باريس سان جيرمان.

وقال المصدر إن النجم الفرنسي ينوي استخدام الخطة التي اتبعها البرازيلي رونالدو ” الظاهرة” حين كان لاعبا في صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت “ديفنسا سنترال” أن مبابي سيتبع نفس الطريقة تجاه إدارة النادي الفرنسي، وأنه سيخيرها بين وجوده أو استمرار النجم الأرجنتيني الذي يستمر تعاقده حتى صيف 2023 قابل للتجديد.