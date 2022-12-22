أوضح تقرير عمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”، أن قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية وصلت إلى نحو 10.7 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2022 مقارنة بنحو 11.1 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

وبحسب التقرير فإن عدد العمليات المنفذة بلغ نحو 155.4 مليون عملية، والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وبلغ إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع المطاعم والمقاهي ﺑ1.58 مليار ريال، تلاه قطاع الأطعمة والمشروبات بنحو 1.56 مليار ريال.