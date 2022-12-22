تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:4٫00316 مقابل الريال الواحد 0٫24979

الدولار:3٫76102 مقابل الريال الواحد 0٫26589

درهم إماراتي:1٫02396 مقابل الريال الواحد 0٫97660

ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫53778

دينار أردني:5٫30251 مقابل الريال الواحد 0٫18859

دينار كويتي:12٫28337 مقابل الريال الواحد 0٫08141

دينار بحريني: 9٫97626 مقابل الريال الواحد 0٫10024

الريال القطري:1٫03289 مقابل الريال الواحد 0٫96815

الدرهم المغربي: 0٫35862 مقابل الريال الواحد 2٫79108

الجنيه المصري:0٫15211 مقابل الريال الواحد 6٫57401