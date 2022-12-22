تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:4٫00316 مقابل الريال الواحد 0٫24979
الدولار:3٫76102 مقابل الريال الواحد 0٫26589
درهم إماراتي:1٫02396 مقابل الريال الواحد 0٫97660
ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫53778
دينار أردني:5٫30251 مقابل الريال الواحد 0٫18859
دينار كويتي:12٫28337 مقابل الريال الواحد 0٫08141
دينار بحريني: 9٫97626 مقابل الريال الواحد 0٫10024
الريال القطري:1٫03289 مقابل الريال الواحد 0٫96815
الدرهم المغربي: 0٫35862 مقابل الريال الواحد 2٫79108
الجنيه المصري:0٫15211 مقابل الريال الواحد 6٫57401
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