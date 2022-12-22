كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: منسق التطوير المهني المستمر: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، وفني بيطري: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الطب البيطري، أو رعاية الحيوان).

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 جمادى الأولى 1444هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 جمادى الآخرة 1444هـ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع جامعة الملك سعود .