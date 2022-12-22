الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس22 ديسمبر

راح الدوام عليه

منذ 1 ساعة
0
1165
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    ثوران بركان بشكل مخيف

    منذ 24 دقيقة
    0
    1092
    واتساب تتيح ميزة جديدة لاستعادة الرسائل المحذوفة بالخطأ

    واتساب تتيح ميزة جديدة لاستعادة الرسائل المحذوفة بالخطأ

    منذ 29 دقيقة
    0
    1237
    مدينة الملك سعود الطبية تعلن وظائف شاغرة

    مدينة الملك سعود الطبية تعلن وظائف شاغرة

    منذ 34 دقيقة
    0
    1329
    أسعار النفط ترتفع مع زيادة شح مخزونات الخام وزيت التدفئة

    أسعار النفط ترتفع مع زيادة شح مخزونات الخام وزيت التدفئة

    منذ 38 دقيقة
    0
    1199

    رجل يوثق سيل يجرف السيارات

    منذ 44 دقيقة
    0
    1149