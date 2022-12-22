وافق مجلس القضاء الإداري في جلسةٍ عقدها مؤخراً برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، على تعديل معيار الدعاوى المتأخرة ليكون (150) يومًا من تاريخ قيد الدعوى في المحاكم الإدارية، و (120) يومًا من تاريخ قيد الدعوى في محاكم الاستئناف الإدارية بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن هذا التعديل جاء ليؤكد ما توصل إليه ديوان المظالم، من رفع كفاءة وجودة القضاء الإداري كأول مستهدفات إستراتيجيته، وما أسهمت به النقلة النوعية لرقمنة وتوحيد إجراءات أعمال التقاضي وخدماته.