أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.6 %، مغلقا عند 10216 نقطة (- 61 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار ريال.

وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 2 % عند 73.20 ريال.

وأنهت أسهم “معادن” و”بنك ساب” و”التصنيع الوطنية” و”بنك الرياض” و”مصرف الإنماء” و”بنك الاستثمار” و”العربي الوطني” و”كيان السعودية” و”سلوشنز”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

في المقابل، ارتفع سهم “أرامكو السعودية” بأقل من 1 % عند 31.10 ريال.

وصعدت أسهم “سايكو” و”أمانة للتأمين” و”الإنماء طوكيو مارين” و”عناية” و”العالمية” و”الخليجية العامة” بنسب تراوح بين 3 و7%.