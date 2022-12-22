شهدت جلسات الاستماع التي خضع لها، المؤسس المشارك لمنصة العملات المشفر FTX، غاري وانغ، والمديرة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research، كارولين إليسون، اعترفات مثيرة.

واعترف وانغ بالذنب في التآمر لارتكاب 4 جرائم احتيال، فيما أقرت إليسون بالذنب في تهمتي احتيال عبر البريد الإلكتروني، بجانب تهم أخرى.

كما ضمت قائمة التهم التي أقرت بها إليسون تهم التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب الاحتيال في السلع، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب غسل الأموال.

وأقر المتهمين بالذنب في التهم الفيدرالي الموجهة إليهما في المنطقة الجنوبية من نيويورك.