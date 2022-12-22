أصدرت مجلة “Times Higher Education” الأمريكية، تصنيفها لأفضل الجامعات لدراسة إدارة الأعمال.

وكان ترتيب الجامعات من حيث الأفضل كالتالي:

1. معهد “MIT” للتكنولوجيا – الولايات المتحدة.

2. جامعة ستانفورد – الولايات المتحدة.

3. جامعة أوكسفورد – المملكة المتحدة.

4. جامعة هارفارد – الولايات المتحدة.

5. جامعة شيكاغو – الولايات المتحدة.

6. جامعة كامبريدج – المملكة المتحدة.

7. جامعة كاليفورنيا بيركلي – الولايات المتحدة.

8. جامعة تسنغ هوا – الصين.

9. جامعة يال – الولايات المتحدة.

10. كلية لندن للاقتصاد – المملكة المتحدة.

وجاءت جامعة عربية واحدة ضمن ترتيب أفضل 100 جامعة عالمياً في مجال دراسة إدارة الأعمال، وهي جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 63.

وتعتبر دراسة إدارة الأعمال، والاقتصاد، واحدة من أوسع المؤهلات العلمية أفقاً فيما يتعلق بالبحث عن وظيفة، إذ تغطي مجالات عديدة، مثل المحاسبة والتمويل والتسويق والإدارة والاقتصاد، وغيرها.