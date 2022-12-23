تأهل فريق الكرة بنادي الاتحاد، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “موسم 2022-2023″، بعد الفوز على الشباب بركلات الترجيح (4-3)، إثر التعادل بهدف لكل منهما، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الفريقين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في دور الـ16 من بطولة الكأس.

وأحرز متعب الحربي هدف الشباب في الدقيقة 40، ورد عبد الرزاق حمد الله بهدف التعادل لصالح الاتحاد في الدقيقة 48،.

وبعد تعادل الفريقين خلال الوقت الأصلي والإضافي، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي فاز فيها الاتحاد على الشباب بنتيجة “4-3” ، وتأهل لمواجهة الفيحاء في ربع نهائي البطولة.