وثق مقطع فيديو وقوع مشادة بين أحد لاعبي الاتحاد مع نظيره بفريق الشباب عقب انتهاء مباراة الكلاسيكو التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبين الفيديو احتفال لاعب الاتحاد غروهي، بعد إهدار محترف الشباب بانيغا، ركلة الترجيح الأخيرة لفريقه، لتنشب بعدها مشادة بين اللاعبين وتدخل جميع اللاعبين لاحتواء الموقف، ومحاولة السيطرة.

يذكر أن فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الشباب بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.