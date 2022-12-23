وجه الشيخ عبدالله المطلق شخصاً عثر على مبلغ من المال وأنفقه على نفسه بما يجب فعله في هذه الحالة.

وقال المطلق :”المال الذي عثر عليه إن كان في حدود ٥٠ ريال الأمر فيها بسيط لأنها لا تسوي من يعرفها، أما إن كان المبلغ من ١٠٠ ريال إلى ٥٠٠ ريال فهنا ينبغي أن يعرفها الشخص في محيطه، أما الأموال الطائلة فيجب إبلاغ الجهات المسؤولة في الدولة وكذلك يعرفها في وسائل التواصل الاجتماعي “.