كشفت مصادر عن اعتزام نادي إشبيلية بيع حارسه المغربي ياسين بونو بعد تألقه اللافت في مونديال قطر 2022 .

وأشارت إلى أنه مع المشاكل المالية لإشبيلية إلى جانب تألق بونو في قطر، فإنه من المحتمل أن يغادر الحارس الفريق الأندلسي خلال الميركاتو الشتوي الشهر المقبل.

ولفتت إلى أن ريال مدريد حريص على ضم بونو، إلا أن أستون فيلا هو المرشح الأوفر للتعاقد مع اللاعب، حيث يتواجد أوناي إيمري مدربه السابق في إشبيلية.

وبالنسبة للسعر الذي يريد إشبيلية الحصول عليه مقابل بونو أفاد موقع “football-espana” بأن النادي الأندلسي يطلب 30 مليون يورو.