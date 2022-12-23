شارك الكثير من الفنانين ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، في تحدي جديد وهو تحويل الصور إلى أخرى كارتونية عبر تطبيقات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتم استخدام تطبيق “لينسا – Lensa” لإنتاج 10 صور بتقنية الذكاء الاصطناعي، وحظى بشعبية كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

ولكن، قبل الضغط على زر الشراء ، هناك كلمة تحذير، تنص سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بـ Lensa على أن الصور التي يرسلها المستخدمون لإنشاء صورهم الشخصية، او بالتحديد بيانات الوجه.

كما أن هناك مخاوف أخرى من الذكاء الاصطناعي لأن الهدف من هذه الصور هو دراسة شبكة عصبية اصطناعية ، ويستطيع التطبيق مُحول الصور لطرح كميات هائلة من البيانات لمعرفة كيفية إنشاء نتائج أفضل.

وتُجمع البيانات الشخصية بواسطة شكل وطوبولوجيا الوجه، ويتم إدخال بيانات الوجه هذه في الشبكة العصبية، ورغم خطورة جمعها وتأكيد الشركة على عدم بيع بيانات الوجه هذه لأطراف ثالثة لكن من المحتمل اخترق التطبيق وسرقتها.