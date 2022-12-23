شهدت العاصمة الفرنسية، ظهر يوم الجمعة، حادثا مرعبا، إثر قيام شخص في الستين من العمر، بإطلاق النار على نحو عشوائي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح أربعة آخرين، في الدائرة العاشرة من باريس.

وبحسب قناة “بي إف إم الفرنسية، فإن الشرطة تمكنت من توقيف المشتبه فيه.

وجرى إطلاق النار في شارع يوجد به مركز ثقافي كردي، فيما لم تتضح بعد أسباب حادث إطلاق النار .

وأعلنت النيابة العامة في باريس، فتح تحقيق بشأن “أعمال قتل وعنف متعمدة وخطرة”، موضحة أنه تم إسناد مهمة التحقيق للدائرة الثانية في الشرطة القضائية.

وأشار المصدر إلى أن المشتبه فيه الذي جرى توقيفه، في عمر يتراوح بين الستين والسبعين، وهو رهن الاعتقال المؤقت في الوقت الحالي.

وذكرت صحيفة “لا كروا” أن المشتبه فيه فرنسي الجنسية، وسبق أن تورط في محاولتي قتل؛ إحداهما في 2016 والأخرى في 2021.