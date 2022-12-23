أعلنت أمانة منطقة الرياض، مجموعة من الإجراءات للتعامل مع الحالة المطرية؛ حيث أصدرت 10 تنبيهات وتعليمات عند هطول الأمطار على العاصمة.

وجاءت التنبيهات في إطار حرص الأمانة على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار .

وتضمنت التنبيهات ما يلي:

1 – ضرورة متابعة حالة الطقس.

2 – الاطلاع أولاً بأول على تحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية.

3 – البقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة.

4 – الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة .

5 – عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول.

7 – إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار .

8 – الابتعاد عن مواقع الأشجار تجنباً لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية.

9 – تجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية.

10 – عدم ترك الأطفال بمفردهم في أماكن تجمعات المياه