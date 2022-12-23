قال الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، إن ترشيح نادي الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية يعد فرحة العمر للنصراويين وستستمر لسنوات.

وأضاف أن ترشيح الهلال للبطولة مختلف تماما عن ترشيح فريق النصر في عام 2000 للبطولة ذاتها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة mbc.

وأكد أن الهلال يستحق فعلا الترشيح بعدما تمكن من تحقيق البطولات، لذا رشحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.