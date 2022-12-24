علق الكاتب تركي الحمد، على كثرة الحديث هذه الأيام في السعودية عن “أصالة” بعض الأزياء والملابس.

وقال تركي الحمد:”دعوها فإنها مدمرة:إذا كنت تبحث عن الأصالة المطلقة أو النقية في كل شيء،فأنت في النهاية واهم ولست على شيء، ولن تحصل على شيء،بل وربما تخسر كل شيء.عالم اليوم،بل وحتى في الأمس غير البعيد،هو مزيج من تداخل ثقافات البشر مع بعضها البعض،فلا تستطيع الحكم على ثقافة ما،أو جزء من تلك الثقافة”.

وأشار:”بأنها أصيلة وغيرها وافد أو تقليد،أو أن هذا الزي مثلا أصيل وذاك وافد ودخيل، فلا شيء اليوم محلي صرف،أو أصيل لا غبار عليه، لقد كثر الحديث هذه الأيام في السعودية عن “أصالة” بعض الأزياء والملابس،ومن ضمنها “الغبانة الهندية” ونحوها،وضرورة استبعادها وعزلها باسم “الأصالة” وعدم الإنتماء”.

وتابع:”الوطني،وهذا في ظني خطأ شنيع،ينخر في هذا الإنتماء ولا يدعمه على الإطلاق.السعودية جزء من هذا العالم وثقافاته المتداخلة،بل هي بذاتها قارة مترامية الأطراف، متعددة الثقافات والهويات الفرعية،في ظل مظلة هوية جامعة واحدة،لا تنفي تلك الهويات الفرعية،ولكنها تستوعبها.محاولة عزل هذه الهوية”.