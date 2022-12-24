أوضح الإعلامي الرياضي حماد الدوسري أن الاتحاد الاسيوي اختار نادي الهلال بطل القارة النسخة الماضية ليجمل بطولة كأس العالم للأندية .

وقال الدوسري :” الهلال ترشح كبطل يحمل كأس آسيا ولم يرشح كثاني وصيف، فآخر بطولة أقيمت في القارة الآسيوية بطلها الهلال”.

وأضاف “لذلك تعمد الاتحاد الآسيوي اختيار الهلال في هذا التوقيت بسبب تميز الهلال في البطولة الأخيرة في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات وكذلك بسبب تميز المنتخب الوطني وتغلبه على المنتخب الأرجنتيني بمجموعة كبيرة من لاعبي الهلال “.