كشف علماء الأوبئة، أن ذروة حدوث كوفيد في الصين قد تأتي في أوائل يناير القادم؛ حيث أوضح بن كاولينج، عالم الأوبئة والأستاذ الذي يرأس قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة هونغ، أنه يعتقد أن ذروة الإصابة في البلاد ستكون في بداية يناير.

وأكد عالم الأوبئة، أن بعض المدن، مثل بكين، تجاوزت الذروة بالفعل، بينما نظرا لارتفاع درجة انتقال متغير أوميكرون، السائد الآن في الصين، من المتوقع أن تكون الزيادة في العدوى مفاجئة، ولكن نظرا لحجم سكان الصين والاختلافات الإقليمية، فإن قمم الزيادة ستحدث في مناطق مختلفة، وفي أوقات مختلفة.

وذكرت تقارير: “قد يستغرق الأمر نحو شهرين حتى تهدأ تسونامي العدوى التي اجتاحت المدن الرئيسية في الصين”، بينما قال تشانغ ويندونغ، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى هواشان بجامعة فودان:” أعتقد أن ذروة الإصابة في شنغهاي ستحدث في غضون أسبوع، ثم يستمر تفشي المرض لمدة شهر إلى شهرين آخرين”.