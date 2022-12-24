رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف المقدم من برشلونة، وقررت الإبقاء على عقوبة إيقاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة 3 مباريات.

وطُرد ليفاندوفسكي في مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني بعد حصوله على إنذارين في نصف ساعة لعب، حيث قام بحركة وضع يده على أنفه أثناء خروجه من الملعب، ما اعتبر إهانة للحكم وتم إيقافه 3 مباريات.

واعتبر برشلونة وتشافي وليفاندوفسكي العقوبة قاسية، إذ برر اللاعب الحركة بأنها عادية في ألمانيا أو إشارة بينه وبين مدربه، واستأنف العقوبة أمام لجنة الاستئناف ومحكمة التحكيم الرياضي دون جدوى.

ويغيب ليفاندوفسكي رسميا عن مباريات برشلونة أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا وأتلتيكو مدريد وخيتافي.