وصف سياح من اليابان تجربة زيارتهم للأحساء معربين عن سعادتهم بزيارة المملكة ومعرفة أهلها الطيبين.

وقالت منامي سائحة يابانية :” المملكة بلد ذات ثقافة وجميلة للغاية. كنت أتوقع أن أرى الصحراء فقط في السعودية لكنني تمكنت من رؤية بحيرة الأصفر كما كان الناس لطفاء للغاية “.

وأضاف ” رأيت في الرياض الكثير من المباني بعضها كان صناعي وهذه المرة الأولى التي أرى فيها أراضي السعودية وقد أعجبتني كثيرا”.

فيما قال جون سائح ياباني أيضا” المملكة دولة جميلة جدا بالنسبة لي وقضيت فيها الكثير من الوقت الشيق، كان الكهف جميل جدا هنا ومختلف إنني أحببته كثيرا “.