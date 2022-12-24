اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكمة الفلسطينية هبة سعدية، للمساعدة في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا في 20 يوليو.

وجرى اختيار سعدية ضمن طاقم الحكام لمباريات المجموعة التاسعة في كأس الاتحاد الآسيوي 2022، والتي قامت بنظام التجمع خلال الفترة من 24 إلى 30 يونيو الماضي، في فيتنام، إذ تضم المجموعة كلا من فيتل الفيتنامي، وهوغانغ يونايتد السنغافوري، وفنوم بينه الكمبودي، ويونغ إيلفنتس من لاوس.

وشاركت هبة سعدية في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات، التي أقيمت في الهند خلال شهر فبراير الماضي، وستشارك لأول مرة في تحكيم مباريات ضمن كأس العالم.