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السبت24 ديسمبر

ظهور نتائج قرعة كأس السوبر السعودي

منذ 17 ثانية
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انتهت قرعة كأس السوبر السعودي، التي أقيمت مساء اليوم السبت، بمواجهة 4 فرق هي الاتحاد والنصر و الهلال والفيحاء.

وسيواجه الفيحاء الهلال، بينما يواجه الاتحاد النصر وستقام مباراتي نصف النهائي يومي 24 و25 يناير والنهائي سيكون يوم 29 يناير القادم.

ومن المقرر أن تبدأ البطولة انطلاقاً من الدور نصف النهائي بنظام خروج مغلوب، وإذا انتهت المباراة بالتعادل؛ تتجه إلى ركلات الجزاء مباشرة.

وتكون آلية القرعة غير موجهة ودون تحديد مستويات، ويتم اختيار الفريق، ثم اختيار السحب العشوائي، ويتم تسكين الفريق حسب رقمه بالقرعة.

وستكون نسبة حضور الجماهير 50/50 بجميع المباريات، وجميع المباريات ستُلعب في الرياض.

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