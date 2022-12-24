أوضحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية التشكيلة المثالية لعام 2022، والتي شهدت سيطرة لاعبي ريال مدريد، بعد تحقيقهم لقب دوري أبطال أوروبا.

وتضمنت التشكيلة المثالية الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2022، كما تواجد زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وأفادت صحيفة ليكيب أن التشكيلة المثالية تشمل مايلي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: واكر، فان دايك، يوشكو جفارديول، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: كاسيميور، مودريتش، ميسي، دي بروين.

خط الهجوم: مبابي، بنزيما.

ميسي، ريال مدريد ، مبابي