كشف أسامة الجامع – أخصائي الطب النفسي، أهمية لجوء الإنسان إلى الطبيب النفسي عندما يشعر أنه كثير الاصطدام مع الناس.

وأوضح الجامع في تصريحات لقناة روتانا خليجية، إنه من الضروري اللجوء إلى الطبيب النفسي عند الفشل في الاسترخاء.

وتابع أنه في حالة عدم القدرة على النوم وانخفاض جودة الحياة والشعور بالغم والضيق جميعها إشارات تستوجب اللجوء إلى الطبيب النفسي.

وأشار الاخصائي إلى أن اضطراب المشاعر يعني عدم القدرة على التعامل مع الغضب وبالتالي يؤثر على علاقة الشخص مع الآخرين.

وأضاف الأخصائي النفسي “بشكل عام دائما النساء هن الأكثر إصابة بالاضطرابات النفسية منها اضطرابات المشاعر “.

وأكد الاخصائي أن الحياة تعلم الوعي في التعامل مع المشاعر، مشيا إلى أن المشكلة ليست في الأحداث حولنا ولكن في سعتنا النفسية للتعامل مع التحديات .

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أسامة الجامع – أخصائي أول نفسي: اللجوء للطبيب النفسي في هذه الحالة ضروري جدا .. لا تتجاهلوا هذه الإشارات@oaljama#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/b7zniWYzJj — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 24, 2022

أسامة الجامع – أخصائي أول نفسي: بشكل عام دائما النساء هن الأكثر إصابة بالاضطرابات النفسية منها اضطرابات المشاعر @oaljama#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xXQSsKbaZ9 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 24, 2022

المشاعر معدية ..

أسامة الجامع – أخصائي أول نفسي: الحياة تعلم الوعي في التعامل مع المشاعر وهذه هي الطريقة الصعبة .. وعلينا البدء بهذه الخطوة @oaljama#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JHTSEuUyLC — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 24, 2022

أسامة الجامع – أخصائي أول نفسي: المشكلة ليست في الأحداث حولنا ولكن في سعتنا النفسية للتعامل مع التحديات @oaljama#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/F2c3WRGY3a — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 24, 2022