أوضحت استشارية النساء والولادة إيمان العبرة تجي، أن رياضة المقاومة تظهر المرأة أصغر من عمرها بعشر سنوات.

وقالت إيمان العبرة: “رياضة المقاومة تزود من تصنيع الكولاجين الذي يقل في الجسم مع تقدم العمر، والعضلات تفرز هرمونات لها علاقة بالكولاجين”.

وعن مرحلة مابعد الـ 50، أوضحت أنها تكون مقلقة للنساء لبدء ظهور علامات الشيخوخة الخارجية.

وأشارت إلى أن النساء تبدأ في محاربة أثار الشيخوخة الجمالية فقط، لكن للأسف دون الاهتمام بالآثار الداخلية للشيخوخة والتي إذا تم الاهتمام بها سينعكس على الشكل الخارجي.

فيديو | ما هي الرياضة التي تظهر المرأة أصغر من عمرها بعشر سنوات؟ استشارية النساء والولادة د. إيمان العبرة تجيب#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/L5hy2mS2IV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 24, 2022